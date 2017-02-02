З Авдіївки вже евакуювали майже 190 людей

З міста Авдіївки Донецької області за дні активізації ворожих обстрілів евакуювали 188 людей, зокрема 95 дітей.

Як повідомляє в четвер прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, станом на 16:00 2 лютого з Авдіївки евакуювали сімох людей до пансіонату "Перлина Донеччини" в м. Святогірську.

Протягом дня також евакуювали шістьох людей (із них одну дитину) до м. Слов’янська, і 26 осіб (із них 17 дітей) до м. Святогірська Донецької області.

Також повідомляється, що в Авдіївці функціонує один пункт життєзабезпечення (сім наметів ДСНС, один — від благодійної організації), три стаціонарні пункти обігріву, до яких звернулося понад 6000 осіб, із них 2010 людей похилого віку та 830 дітей. Забезпечено харчування трьома польовими кухнями.

Також рятувальники здійснювали підвезення питної води для громадян.