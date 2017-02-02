Події

18:45 02.02.2017

Підвищення ефективності використання коштів у науці дасть змогу залучити більше інвестицій у цю сферу

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що підвищення якості наукових досліджень та ефективності використання коштів є умовою залучення інвестицій у науку.

Як повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів України, прем'єр у четвер провів зустріч із наймолодшим доктором фізико-математичних наук в Україні Ольгою Броварець, під час якої зазначив, що система фінансування Академії наук України та мотивації для науковців має бути змінена так, щоб забезпечити провадження усього циклу - від проведення наукового дослідження до практичного запровадження його результатів.

"Треба змінювати саму систему фінансування науки, підвищувати ефективність використання ресурсів. Коли ми будемо розуміти, що система потребує більше фінансування... ми будемо знаходити ці кошти та їх інвестувати", - наводить слова прем'єра прес-служба Кабміну.

В.Гройсман додав, що необхідно розробити модель забезпечення наукових закладів спеціальним обладнанням.

Він також зазначив, що обсяг фінансування Національної академії наук України за рахунок коштів загального фонду держбюджету в 2017 році становить 2,7 млрд грн, що на 641,2 млн грн, або на 31,1%, більше за обсяг фінансування в 2016 р.

За словами В.Гройсмана, це збільшення відбулося вперше після трирічного зменшення.

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