В Авдіївці відновила роботу школа - голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації

Київ. 2 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - В місті Авдіївці відновили навчання в школі №7, у п'ятницю планується відновлення роботи середньої школи №1, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Сьогодні відновили навчання в авдіївській школі №7. На заняття прийшло 217 учнів. Завтра школа продовжить роботу. Завтра плануємо відновити навчання у ЗОШ №1 в Авдіївці", - написав П. Жебрівський на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер.

Раніше 2 лютого П.Жебрівський повідомив, що в Авдіївці встановилася відносна тиша, проте ремонтні бригади не зможуть розпочати відновні роботи на лінії електропередач (ЛЕП) через відсутність гарантій російської сторони СЦКК щодо припинення вогню.

За інформацією ДСНС, з м. Авдіївки за дні активізації ворожих обстрілів станом на 16:00 четверга, 2 лютого, евакуювали 188 людей, зокрема 95 дітей.