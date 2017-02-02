Двоє бійців ЗСУ загинуло, дев'ять поранені від початку доби на Донбасі

Від початку доби 2 лютого до 18:00 у зоні проведення антитерористичної операції на сході України зафіксовано 54 обстріли бойовиками позицій Збройних сил України, внаслідок чого двоє бійців ЗСУ загинуло та дев'ять дістали поранень.

"Загалом за день зафіксовано 54 обстріли. Двоє наших хлопців загинуло, дев'ять - поранено", - йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО, оприлюдненому на сторінці у Facebook у четвер увечері.

На донецькому напрямку бойовики вели вогонь по українських позиціях із РСЗВ БМ-21 "Град" у районі Авдіїки. Тут же протягом усього дня практично безперервно вогонь вели танки, міномети, гранатомети та стрілецька зброя. По Луганському і Пісках - міномети і БМП противника.

На маріупольському напрямку по українських позиціях у районі Широкиного вогонь вела реактивна система Град "П". 122-міліметрова артилерія, 120- та 82-міліметрові міномети вели вогонь по Водяному, Широкиному, Опитному, Мар’їнці, Чермалику. По Березовому та Водяному бойовики вели вогонь із гранатометів, зенітних установок, стрілецької зброї. Чермалик обстріляли з ПТРК, а по позиціях ЗСУ біля Мар’їнки вогонь вів снайпер.

На луганському напрямку бойовики з мінометів обстріляли Кримське. З гранатометів і стрілецької зброї - Новозванівку.