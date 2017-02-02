Події

18:49 02.02.2017

Рух транспорту перекрито на деяких ділянках доріг у Закарпатській області

Сходження трьох снігових лавин 2 лютого близько 11:30 відбулося на автодорогу місцевого значення Нересниця - Широкий Луг, км 10+300 - км 10+420 Тячівського району Закарпатської області, об'ємом понад 500 куб. м.

Як повідомила прес-служба ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", рух транспорту перекрито. Над розчищенням дороги від снігової лавини працює техніка (бульдозер та екскаватор).

Близько 11:40 сталося також сходження трьох снігових лавин на дорогу Т-07-20 Міжигір'я - Колочава - Буштино, км 22 - км 23 біля с. Вільшани Хустського району об'ємом близько 35 куб. м снігу. Перекрито одну смугу дороги, рух транспорту ускладнений. Над розчищенням дороги від снігової лавини працює техніка (екскаватор).

Також близько 14:30 зійшла снігова лавина на дорогу Т-07-28 Колочава - Усть-Чорна - Калини - Бедевля, км 32+200 (загальний об'єм уточнюється). Рух транспорту перекрито. Окрім цього, близько 14:40 зійшла снігова лавина на дорогу Н-09 Мукачеве - Івано-Франківськ - Рогатин - Львів, км 163 загальним об'ємом понад 40 куб. м снігу. Перекрито одну смугу дороги, рух транспорту ускладнений. На розчищення дороги від снігової лавини направлено техніку (фронтальний навантажувач).

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