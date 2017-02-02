Події

19:09 02.02.2017

"Укрзалізниця" запустила мобільний додаток для Аndroid із придбання квитків

ПАТ "Укрзалізниця" 2 лютого впровадила мобільний додаток із придбання квитків онлайн для пристроїв на операційній системі Аndroid.

Як повідомила прес-служба ПАТ, незабаром ця послуга стане доступна власникам мобільних пристроїв, що працюють на операційній системі iOS.

Завантажити мобільний додаток користувачі можуть у Google Play на своїх смартфонах і планшетах.

"Ми хочемо комплексно змінити застарілі стандарти в обслуговуванні пасажирів. Окрім розробки та запровадження мобільних сервісів, ми фокусуємося також на придбанні нових пасажирських вагонів, зміні їхнього дизайну, осучаснюємо постільну білизну, прагнемо надавати послуги нової якості, щоб наші пасажири почувалися комфортно, а подорожі приносили їм приємні враження", - зазначив голова правління ПАТ Войцех Бальчун.

Як повідомлялося, в листопаді минулого року "Укрзалізниця" впровадила мобільну версію сайта: booking.uz.gov.ua. У першому півріччі 2017 року розпочнеться встановлення на залізничних вокзалах терміналів самообслуговування, перший з'явиться в Києві.

ВАЖЛИВЕ

Двоє бійців ЗСУ загинуло, дев'ять поранені від початку доби на Донбасі

Рух транспорту перекрито на деяких ділянках доріг у Закарпатській області

В Авдіївці відносно тихо, але ремонтники не можуть потрапити до місця пориву ЛЕП через відсутність гарантій щодо припинення вогню

Tusk says Avdiyvka escalation should remind world about Russian aggression

У Києві з кінця січня спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ

ОСТАННЄ

Субсидії отримують 7,4 млн українських сімей, рівень оплати за опалення 93% - Рева

Вимога МВФ може прискорити приватизацію "Укрспирту" - міністр агрополітики

В Авдіївці відновила роботу школа

Підвищення ефективності використання коштів у науці дасть змогу залучити більше інвестицій у цю сферу

Державна регуляторна служба відмовилася погодити підвищення тарифів на вантажоперевезення залізницею на 25%

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа Chery
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА