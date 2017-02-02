"Укрзалізниця" запустила мобільний додаток для Аndroid із придбання квитків

ПАТ "Укрзалізниця" 2 лютого впровадила мобільний додаток із придбання квитків онлайн для пристроїв на операційній системі Аndroid.

Як повідомила прес-служба ПАТ, незабаром ця послуга стане доступна власникам мобільних пристроїв, що працюють на операційній системі iOS.

Завантажити мобільний додаток користувачі можуть у Google Play на своїх смартфонах і планшетах.

"Ми хочемо комплексно змінити застарілі стандарти в обслуговуванні пасажирів. Окрім розробки та запровадження мобільних сервісів, ми фокусуємося також на придбанні нових пасажирських вагонів, зміні їхнього дизайну, осучаснюємо постільну білизну, прагнемо надавати послуги нової якості, щоб наші пасажири почувалися комфортно, а подорожі приносили їм приємні враження", - зазначив голова правління ПАТ Войцех Бальчун.

Як повідомлялося, в листопаді минулого року "Укрзалізниця" впровадила мобільну версію сайта: booking.uz.gov.ua. У першому півріччі 2017 року розпочнеться встановлення на залізничних вокзалах терміналів самообслуговування, перший з'явиться в Києві.