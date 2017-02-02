Вимога МВФ може прискорити приватизацію "Укрспирту" - міністр агрополітики

Вимога Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо ухвалення закону про демонополізацію спиртової галузі може прискорити приватизацію держпідприємства "Укрспирт", вважає міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий.

"Є вимога МВФ, щоб закон про приватизацію і демонополізацію галузі був проголосований у пакеті законопроектів, які передбачаються в рамках програми співпраці з МВФ. Це вселяє в мене надію, що закон буде внесений до порядку денного Верховної Ради досить швидко", - наведено слова міністра в повідомленні прес-служби Мінагропроду.

Т.Кутовий зазначив, що закон уже кілька разів планувалося внести до порядку денного сесії, і жодного разу це питання не набирало більше ніж 200 голосів, тому спрогнозувати, коли саме "Укрспирт" буде приватизовано, складно.

Міністр упевнений, що розроблений закон дасть змогу здійснити приватизацію ефективно.

"Я за демонополізацію, приватизацію цього підприємства і сподіваюся, що це принесе додаткові мільярди гривень надходжень до державного бюджету", - наголосив Т.Кутовий.

Як повідомлялося, в грудні Комітет Верховної Ради з питань економічної політики підтримав і рекомендував парламенту ухвалити проект закону "Про демонополізацію і впровадження ринкових принципів функціонування спиртової галузі" в першому читанні.

Проектом закону пропонується виділити дві групи держпідприємств спиртової галузі. До першої групи увійдуть підприємства, до яких є інтерес із боку основних споживачів спирту. Покупці підприємств першої групи матимуть виключне право виробляти харчовий спирт до кінця 2022 року в межах встановленої виробничої потужності.

До другої групи будуть віднесені всі інші підприємства, покупці яких зможуть отримати виключне право виробляти технічний спирт.

У Мінагропроді вважають, що за рахунок приватизації та подальшої детінізації галузі частка тіньового обороту харчового спирту може знизитися з поточних 45% до 12% на четвертий рік після імплементації реформи. За їхніми даними, на сьогодні із 80 спиртзаводів, які перебувають у відомстві Мінагропроду, працюють лише 15.