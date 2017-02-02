Субсидії отримують 7,4 млн українських сімей, рівень оплати за опалення 93% - Рева

Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявляє, що станом на 2 лютого субсидії на оплату послуг житлово-комунального господарства отримують 7,4 млн сімей, а рівень оплати за централізоване теплопостачання становить 93%.

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства соціальної політики з посиланням на А.Реву, на сьогодні немає аргументованих підстав стверджувати, що в Україні за останній рік суттєво знизився рівень оплати комунальних послуг - рівень оплати населенням за надані комунальні послуги з централізованого опалення за 2016 рік становить 93%, що відповідає рівню оплати у 2014-2015 рр.

"Незначна заборгованість населення обумовлена помилково нарахованими тепловиками у жовтні та листопаді платіжками. Тому люди чекали на перерахунок і не оплатили своєчасно. Загалом станом на сьогодні 7,4 млн українських домогосподарств отримують від уряду компенсацію на оплату комунальних послуг, що дозволяє своєчасно розраховуватися за спожите тепло, електроенергію і воду", - йдеться в повідомленні з посиланням на слова міністра.

Водночас А.Рева наголосив, що громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату ЖКГ, зобов'язані щомісячно сплачувати фактично спожиті послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії, крім однієї єдиної умови - наявності на особовому рахунку переплати. У разі коли вартість фактично використаної послуги у конкретному місяці менша, ніж обов'язкова частка витрат на оплату цієї послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість.