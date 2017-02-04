Події

12:29 04.02.2017

АКХЗ забезпечує в житловому секторі Авдіївки температуру теплоносія 70°, триває відновлення будинків і об'єктів інфраструктури

В Авдіївці основні зусилля спрямовані на відновлення пошкоджених унаслідок обстрілу житлових будинків і об'єктів інфраструктури, наголошує голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Наразі максимальні зусилля спрямовуємо на відновлювальні роботи в приватному секторі Авдіївки та забезпечення його мешканців продуктами харчування. Вранці автомобілі з продуктами харчування і водою виїхали в приватний сектор. Продовжують працювати військові польові кухні", - написав він на сторінці в "Фейсбуці" в суботу.

П.Жебрівський зазначив, що з місцевих жителів створені будівельні бригади для відновлення пошкоджених будинків і об'єктів інфраструктури. "В Авдіївці повним ходом тривають відновлювальні роботи, і це також додає оптимізму і впевненості жителям міста", - додав він.

А щодо опалення, то, за даними голови Донецької ОВЦА, Авдіївський коксохімічний завод "надзусиллями забезпечує в тепломережах житлового сектора температуру теплоносія на рівні 70 градусів".

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