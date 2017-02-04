Події

11:46 04.02.2017

Військовослужбовця в/ч у Херсонській області затримано під час спроби продати вкрадені гранати та міни

Співробітники Служби безпеки України та прокуратури викрили військовослужбовця однієї з військових частин у Херсонській області на спробі продати вкрадені зі складу боєприпаси.

Як повідомляє в суботу прес-центр СБУ, правоохоронці затримали військового поблизу місця дислокації частини під час спроби продажу двох гранат і семи протитанкових мін. Кожна з мін містить близько 7 кг вибухової речовини - тротилу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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