Події

12:39 04.02.2017

У Харківській області рятувальники витягли зі снігових заметів 4 "швидкі" та вантажівку

За останню добу рятувальники 7 разів залучалися для надання допомоги водіям автомобілів, які потрапили в снігові замети в Харківській області.

"Було звільнено 7 автомобілів, серед яких 4 карети швидкої медичної допомоги, 1 легковий автомобіль, 1 позашляховик і 1 вантажівку", - повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області.

Загалом із початку зими підрозділи ДСНС у Харківській області залучалися для надання допомоги в подібних випадках 182 рази. Вони витягли із заметів і з обледенілих ділянок дороги 215 одиниць техніки (зокрема 66 карет швидкої медичної допомоги), в яких було 473 людини.

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