Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах в Україні

Найближчої доби погоду України визначатиме помірно волога повітряна маса, повідомляє Укргідрометцентр.

У західній, південній частинах і в Приазов'ї мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, туман; температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та на крайньому півдні вночі 0-4° тепла, вдень 3-8° тепла.

На решті територій без суттєвих опадів; температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

В Україні, крім півдня, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

У Києві в неділю без істотних опадів, на дорогах ожеледиця; температура вночі 5-7°, вдень 2-4° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 05 лютого найвища температура вдень була 10,1 тепла в 2002 р., найнижча вночі 26,0 морозу в 1893 р.

У понеділок в Україні невеликий сніг, на півдні та заході з дощем, лише на сході без сутєвих опадів.

На дорогах ожеледиця. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура повітря 6 лютого вночі 6-11°, на півночі Лівобережжя близько 15° морозу, вдень 3-8° морозу; на Закарпатті, Прикарпатті і південній частині вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві в понеділок невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 6-8° морозу.