Київська ОДА просить автоперевізників із 6 лютого повернути колишню вартість проїзду

Київська обласна державна адміністрація закликає автоперевізників з 6 лютого зменшити вартість проїзду в громадському транспорті до рівня, що передував різкому подорожчанню.

"Закликаю автоперевізників з понеділка, 6 лютого, повернути вартість проїзду, яка передувала різкому подорожчанню в січні. Протягом тижня, до 13 лютого, буде працювати комісія з визначення обґрунтованої вартості проїзду, яка враховуватиме рівень платоспроможності населення, вартість пального і інших чинників, що впливають на вартість проїзду", - цитує голову Київської ОДА Олександра Горгана прес-служба обладміністрації.

В ОДА зазначили, що створено робочу групу з вивчення обґрунтованості вартості проїзду, вже проведено низку зустрічей з транспортними підприємствами.

Прес-служба також зазначила, що третина працездатного населення Київської області постійно працює у столиці.