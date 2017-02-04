Події

12:50 04.02.2017

Київська ОДА просить автоперевізників із 6 лютого повернути колишню вартість проїзду

Київська обласна державна адміністрація закликає автоперевізників з 6 лютого зменшити вартість проїзду в громадському транспорті до рівня, що передував різкому подорожчанню.

"Закликаю автоперевізників з понеділка, 6 лютого, повернути вартість проїзду, яка передувала різкому подорожчанню в січні. Протягом тижня, до 13 лютого, буде працювати комісія з визначення обґрунтованої вартості проїзду, яка враховуватиме рівень платоспроможності населення, вартість пального і інших чинників, що впливають на вартість проїзду", - цитує голову Київської ОДА Олександра Горгана прес-служба обладміністрації.

В ОДА зазначили, що створено робочу групу з вивчення обґрунтованості вартості проїзду, вже проведено низку зустрічей з транспортними підприємствами.

Прес-служба також зазначила, що третина працездатного населення Київської області постійно працює у столиці.

ВАЖЛИВЕ

СММ ОБСЄ констатувала порушення режиму припинення вогню на Донбасі

Бойовики обстріляли українських електриків, що відновлюють електропостачання Авдіївки

ДСНС попереджає про ризик підтоплення талими водами ділянок у Закарпатській та Львівській областях

Ремонтно-відновлювальні роботи проводяться на центральній теплотрасі Авдіївки

Порошенко і Трамп проведуть телефонну розмову в суботу ввечері прес

ОСТАННЄ

Начальника Генштабу ЗСУ запросили відвідати Кувейт

Українські лікарі зберегли зір британському фотожурналісту, пораненому в Авдіївці

Військові відзначають стабілізацію ситуації з безпекою в Авдіївці

З Харківської області на Донбас доставлено будматеріали для відновлювальних робіт в Авдіївці

Військові куратори вимагають від Захарченка активізації боїв і погрожують звільненням у разі втрати контролю над "Ясинуватським плацдармом"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
вакансии в мукачево
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА