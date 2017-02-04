Події

12:52 04.02.2017

СБУ затримала в Ужгороді адміністратора проросійських груп у соцмережах

Співробітники Служби безпеки України викрили в Ужгороді (Закарпатська обл.) адміністратора проросійських груп у соцмережах, який за гроші поширював антиукраїнські матеріали.

"Зловмисник створив фейкові акаунти в соцмережах і адміністрував спільноти, де систематично, за російські гроші, поширював антиукраїнські матеріали, дискредитував владу і пропагував військову агресію РФ на сході України", - повідомляє в суботу прес-центр СБУ.

Під час обшуку оперативники СБУ вилучили у затриманого комп'ютерну техніку з доказами його протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 109 (поширення матеріалів із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

ВАЖЛИВЕ

СММ ОБСЄ констатувала порушення режиму припинення вогню на Донбасі

Бойовики обстріляли українських електриків, що відновлюють електропостачання Авдіївки

ДСНС попереджає про ризик підтоплення талими водами ділянок у Закарпатській та Львівській областях

Ремонтно-відновлювальні роботи проводяться на центральній теплотрасі Авдіївки

Порошенко і Трамп проведуть телефонну розмову в суботу ввечері прес

ОСТАННЄ

Начальника Генштабу ЗСУ запросили відвідати Кувейт

Українські лікарі зберегли зір британському фотожурналісту, пораненому в Авдіївці

Військові відзначають стабілізацію ситуації з безпекою в Авдіївці

З Харківської області на Донбас доставлено будматеріали для відновлювальних робіт в Авдіївці

Військові куратори вимагають від Захарченка активізації боїв і погрожують звільненням у разі втрати контролю над "Ясинуватським плацдармом"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА