СБУ затримала в Ужгороді адміністратора проросійських груп у соцмережах

Співробітники Служби безпеки України викрили в Ужгороді (Закарпатська обл.) адміністратора проросійських груп у соцмережах, який за гроші поширював антиукраїнські матеріали.

"Зловмисник створив фейкові акаунти в соцмережах і адміністрував спільноти, де систематично, за російські гроші, поширював антиукраїнські матеріали, дискредитував владу і пропагував військову агресію РФ на сході України", - повідомляє в суботу прес-центр СБУ.

Під час обшуку оперативники СБУ вилучили у затриманого комп'ютерну техніку з доказами його протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 109 (поширення матеріалів із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.