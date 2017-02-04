Директора одного з департаментів НБУ, який попався на хабарі, взято під варту, його спільники під домашнім арештом

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід директору одного з департаментів Національного банку України (НБУ), якого нещодавно затримали під час отримання неправомірної вигоди, - його взяли під варту з альтернативою внесення застави в сумі 800 тис. грн, повідомляє прес-служба Генпрокуратури України.

Крім того, стосовно трьох його спільників, які виступали в ролі посередників, суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем постійного проживання.

Як повідомлялося, 2 лютого представники Генпрокуратури і Служби безпеки України затримали під час отримання останньої частини неправомірної вигоди у сумі $25 тис. директора одного з департаментів НБУ та трьох його спільників-посередників. Цей керівник департаменту платіжних систем НБУ розробив злочинну схему, спрямовану на вимагання та одержання через посередників від директора одного з ТОВ неправомірної вигоди на загальну суму $35 тис. в два етапи за реєстрацію в Нацбанку внутрішньодержавної платіжної системи "Платисервіс" для здійснення готівкових і безготівкових переказів у межах України та видачу підприємству свідоцтва.

Один із посередників - громадянин Азербайджану, про що листом повідомлено посольство Республіки Азербайджан в Україні.

Затриманому представнику НБУ повідомлено про підозру у ч. 4 ст. 368 КК України, а також його спільники за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у значному розмірі для себе, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, а його спільники – посередництво в її отриманні).

Як повідомила прес-служба НБУ, центробанк сприятиме слідчим діям стосовно двох співробітників НБУ і надаватиме необхідну інформацію для об'єктивного розслідування.

Директором департаменту платіжних систем НБУ є Сергій Шацький.