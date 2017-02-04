Події

13:11 04.02.2017

У підсобці київського паркінгу знайдено арсенал боєприпасів

Правоохоронці виявили арсенал боєприпасів у підсобному приміщенні одного з паркінгів у Києві, всі предмети відправлено на експертизу, відкрито кримінальне провадження, повідомляє відділ комунікації столичної поліції.

Під час перевірки після одержання оперативної інформації про те, що за вказаною адресою може зберігатися зброя, правоохоронці виявили гранату "РГД-5" без запалу, світлошумову ракету, одну підствольну гранату для автомата Калашникова і дві димові шашки. Крім того, вилучено 233 патрони калібру 7,62 мм, 16 димових зарядів, чотири банки з порохом, магазин для пістолета і деталі до автомата Калашникова. Всі вилучені предмети направлено на відповідні експертизи.

За цим фактом слідчий відділ відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Власника, походження та мету зберігання боєприпасів встановить слідство.

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