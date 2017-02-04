Події

13:33 04.02.2017

Троє українських військових загинули, восьмеро поранені у зоні АТО за добу

Троє військовослужбовців Збройних сил України загинули за минулу добу в зоні проведення АТО, восьмеро отримали поранення, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій... троє українських військовослужбовців загинули, восьмеро дістали поранень", - сказав він на брифінгу в суботу в Києві.

О.Мотузяник уточнив, що один військовослужбовець загинув під Троїцьким, двоє – в районі н.п. Галицинівка внаслідок обстрілу з "Градів", там же дістав поранень один військовий. Крім того, двоє поранені на Світлодарській дузі, по одному – в районі позицій шахти "Бутівка" і Пісків, неподалік Чермалика, в Гнутовому і в Широкиному.

Прес-центр штабу АТО в суботу вранці повідомляв про втрати українських військових за минулу добу: троє загинули, семеро поранені.

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