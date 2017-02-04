Порошенко і Трамп проведуть телефонну розмову в суботу ввечері прес

Президент України Петро Порошенко і президент США Дональд Трамп у суботу ввечері проведуть телефонну розмову, повідомляється на сайті глави Української держави.

"У суботу ввечері президент України Петро Порошенко проведе телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом", - йдеться в повідомленні.

Час розмови не зазначено.

Раніше про майбутню розмову двох лідерів повідомив Білий дім. Відповідно до його інформації, розмова відбудеться о 16:45 за часом США (23:45 за Києвом).