Порошенко і Трамп проведуть телефонну розмову в суботу ввечері прес
Президент України Петро Порошенко і президент США Дональд Трамп у суботу ввечері проведуть телефонну розмову, повідомляється на сайті глави Української держави.
"У суботу ввечері президент України Петро Порошенко проведе телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом", - йдеться в повідомленні.
Час розмови не зазначено.
Раніше про майбутню розмову двох лідерів повідомив Білий дім. Відповідно до його інформації, розмова відбудеться о 16:45 за часом США (23:45 за Києвом).