Події

14:12 04.02.2017

Порошенко і Трамп проведуть телефонну розмову в суботу ввечері прес

Президент України Петро Порошенко і президент США Дональд Трамп у суботу ввечері проведуть телефонну розмову, повідомляється на сайті глави Української держави.

"У суботу ввечері президент України Петро Порошенко проведе телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом", - йдеться в повідомленні.

Час розмови не зазначено.

Раніше про майбутню розмову двох лідерів повідомив Білий дім. Відповідно до його інформації, розмова відбудеться о 16:45 за часом США (23:45 за Києвом).

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