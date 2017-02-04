Ремонтно-відновлювальні роботи проводяться на центральній теплотрасі Авдіївки

Піротехніки та енергетики обстежили дорогу біля Донецької фільтрувальної станції і очікують дозволу на проведення робіт із обстеження території, де проходить лінія електропередач (ЛЕП), а на центральній теплотрасі Авдіївки тривають ремонтно-відновлювальні роботи, повідомляє прес-служба Держслужби України із надзвичайних ситуацій.

"Проведено обстеження дороги поблизу Донецької фільтрувальної станції і піротехнічний підрозділ очікує дозволу на проведення робіт з обстеження території, де проходить ЛЕП. Наразі ремонтно-відновлювальні роботи проводять працівники тепломережі на центральній теплотрасі Авдіївки і співробітники РЕМ", - йдеться в повідомленні ДСНС в суботу вдень.

У місті також працюють дві піротехнічні групи ДСНС (10 осіб та 2 одиниці техніки).

А щодо евакуації жителів Авдіївки, то в суботу вивезено 22 особи (з них 10 дітей) у пансіонат "Перлина Донеччини" (Святогірськ). Загалом евакуйовано 266 осіб, з них 42 осіб похилого віку та 124 дитини.

Раніше голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що російська сторона СЦКК надала письмове підтвердження про припинення вогню і фахівці вийшли на ділянку пориву ЛЕП в Авдіївці.