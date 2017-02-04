Військові куратори вимагають від Захарченка активізації боїв і погрожують звільненням у разі втрати контролю над "Ясинуватським плацдармом"

Російська сторона погрожує "керівництву" "ДНР", що у разі втрати контролю над "Ясинуватським плацдармом" ті будуть відсторонені від посад, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, посилаючись на дані військової розвідки.

"Як повідомила військова розвідка, військово-політичне керівництво РФ намагається змусити лідерів тимчасово окупованих територій України до активізації бойових дій. Так, вчора вранці в Харцизьку відбулася нарада між так званим главою ДНР Олександром Захарченком та військовими кураторами з МО та ГШ ЗС РФ", - сказав він на брифінгу в суботу в Києві.

За словами О.Мотузяника, один із представників РФ в ультимативній формі попередив керівництво "ДНР", що у разі втрати контролю над "Ясинуватським плацдармом" останніх буде звільнено з їхніх посад.