З Харківської області на Донбас доставлено будматеріали для відновлювальних робіт в Авдіївці

Другий гуманітарний вантаж із Харківської області доставлено на Донбас вдень в суботу, повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації.

"Ми привезли 3 тонни цементу, 300 листів шиферу, 30 рулонів руберойду, 600 квадратних метрів плівки. Ще вчора доставили 10 кубометрів пиломатеріалів. А в понеділок плануємо привезти ще палива", - цитує прес-служба ХОДА директора департаменту цивільного захисту Павла Пономаренка, який супроводжував вантаж у Донецьку область.

Раніше з Харківської області в Авдіївку було доставлено гуманітарний вантаж, куди увійшли понад 20 т продуктів (борошно, макаронні вироби, крупи, цукор, масло, сири тощо), 20 т палива, 10 дизель- і бензогенераторів, понад 50 кг мила, 120 кг засобів для прання, а також ліки та перев'язувальні матеріали