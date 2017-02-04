ДСНС попереджає про ризик підтоплення талими водами ділянок у Закарпатській та Львівській областях

Державна служба України з надзвичайних ситуацій, з урахуванням даних Укргідрометцентру, попереджає про можливе підвищення рівня води на річках Закарпатської, Львівської, Івано-Франківській та Волинської областей, а також про загрозу підтоплення талими водами низьких ділянок у Закарпатській та Львівській областях.

Як йдеться в повідомленні на сайті ДСНС у суботу, 4-6 лютого, в результаті відлиги, опадів і сніготанення, очікується поступове підвищення рівнів води на річках Закарпатської області, в басейнах Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.), Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) на 0,2-1 м. Очікується також поступове послаблення льодового покриву, місцями - його руйнування, льодохід, при цьому можливе формування заторів льоду з різким коливанням рівнів води на 0,5-1,5 м.

З урахуванням значної кількості снігового покриву, в басейнах річок Закарпаття можливі підтоплення понижених ділянок талими водами. Крім того, можливе підтоплення і у Львівській області.

У нижніх течіях річки Боржави можливе підвищення рівня води на 2-3 м із виходом води на заплаву та підтоплення сільськогосподарських угідь низки сіл і автодороги Виноградове – Шаланки (Виноградівський, Іршавський райони Закарпатської обл.).