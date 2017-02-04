Військові відзначають стабілізацію ситуації з безпекою в Авдіївці

Ситуація з безпекою в Авдіївці станом на суботу стабілізувалася, повідомив заступник командира 72-ї окремої механізованої бригади з морально-психологічної роботи Олександр Самарський.

"Наразі ситуація стабілізувалася. Стало легше і військовим, і мирним жителям", - сказав він журналістам у суботу в Авдіївці.

Водночас О.Самарський зазначив, що обстріли тривають. "З початку доби було 4 обстріли, прилетіло понад 40 снарядів", - сказав він, додавши, що за добу у 72-й ОМБр втрат не було.

За словами О.Самарського, бойовики продовжують застосовувати важке озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

"Працював міномет калібру 120 мм, крупнокаліберний кулемет, СПГ, з району Донецького аеропорту працював танк. Це все заборонене озброєння", - наголосив він

О.Самарський також додав, що сили АТО утримують свої позиції і мають достатню кількість сил і засобів для оборони.