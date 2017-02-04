Події

16:21 04.02.2017

Українські лікарі зберегли зір британському фотожурналісту, пораненому в Авдіївці

Пораненого в Авдіївці британського фотожурналіста Крістофера Нанна (Christopher Nunn) можуть виписати вже через сім днів, повідомив міністр інформаційної політики Юрій Стець.

"Лікарям вдалося зберегти зір, він бачить обома очима. Якщо все буде нормально, через 7 днів його можуть виписати з лікарні. Подальше відновлення зору залежатиме від якісної реабілітації", - написав міністр на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук" в суботу.

Ю.Стець також подякував лікарям із Дніпра.

Як повідомлялося, 2 лютого британський фотограф К.Нанн постраждав унаслідок обстрілу бойовиками Авдіївки. Фотографа з травмою ока евакуювали в 66 військовий медичний госпіталь, звідки після огляду доставили в обласну клінічну лікарню ім.В.Мечникова в Дніпро. Потім, після необхідних обстежень, перевели в спеціалізовану клінічну офтальмологічну лікарню, де провели операцію на очах. Лікарі сподіваються, що К.Нанн бачитиме на обидва ока, але це буде тривалий лікувально-реабілітаційний процес.

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