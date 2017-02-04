Події

16:24 04.02.2017

Начальника Генштабу ЗСУ запросили відвідати Кувейт

Начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко і посол Держави Кувейт в Україні Рашид Хаммад Аль-Адвані на зустрічі в Києві обговорили боротьбу українського народу проти агресора.

"Народ Кувейту на собі відчув тягар ворожої окупації і завжди залишатиметься вірним союзником України", - цитує посла сайт Міноборони України.

Дипломат офіційно запросив В.Муженко відвідати Кувейт.

У свою чергу, начальник Генштабу подякував Кувейту за підтримку і солідарність з міжнародним співтовариством у засудженні ворога України.

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