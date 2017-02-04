Бойовики обстріляли українських електриків, що відновлюють електропостачання Авдіївки

Бойовики обстріляли українських електриків, які відновлювали лінії електропередач для Авдіївки (Донецька область), написав прес-секретар президента України Святослав Цеголко, посилаючись на інформацію віце-прем'єра Геннадія Зубка.

"Незважаючи на режим тиші, російські бойовики обстріляли українських електриків, які проводили ремонтні роботи для відновлення постачань електроенергії в Авдіївку. - Про це поінформував президента віце-прем'єр Геннадій Зубко. Відновити ремонтні роботи не вдалося через прицільний вогонь", - написав С.Цеголко на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук" у суботу.

Він поінформував, що про подію проінформовані ОБСЄ і міжнародні партнери. "Україна вимагає від Росії негайно припинити вогонь", - наголошується в повідомленні.