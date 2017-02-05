Події

15:26 05.02.2017

В Авдіївці в суботу було пошкоджено 22 будинки і 2 автомобілі - Мотузяник

За минулу добу в м. Авдіївка Донецької області правоохоронці задокументували пошкодження 22 будинків і двох автомобілів унаслідок обстрілів з боку незаконних збройних формувань, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, тривають роботи над відновленням енергопостачання в місті. "Наразі газ і теплопостачання в квартирах Авдіївки є, влада працює над відновленням лінії електропередачі", - зазначив спікер Міноборони.

Також, за словами О.Мотузяника, в Авдіївці відкрито два додаткових пункти для обігріву, харчування та роздачі гуманітарної допомоги.

Як повідомлялося, раніше голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що з 31 січня станом на 8:00 5 лютого внаслідок обстрілу з боку бойовиків в Авдіївці були пошкоджені 133 приватних будинки і 25 квартир, а також 7 гаражів і 3 автомобілі. За його словами, газ і теплопостачання в квартирах Авдіївки є, а вода подається за графіком.

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