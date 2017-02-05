На початку тижня на сході України значно похолодає і припиняться снігопади - Гідрометцентр

Найближчої доби, 6 лютого, погоду більшої частини території України визначатиме волога і відносно тепла повітряна маса, більш холодне повітря надходитиме лише на півночі Лівобережжя, повідомляє Укргідрометцентр.

На півночі Лівобережжя без суттєвих опадів, температура вночі 10-15° морозу, вдень 7-12° морозу. На заході та півдні країни невеликий мокрий сніг, в більшості західних областей помірні опади; температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла. На решті територій невеликий, у Житомирській, Київській та Вінницькій областях помірний сніг; температура вночі 5-10° морозу, вдень 3-8° морозу.

По всій Україні, крім півдня, на дорогах ожеледиця. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві - сніг, на дорогах ожеледиця; температура вночі 7-9°, вдень 5-7° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, за весь період метеорологічних спостережень у Києві 6 лютого найвищу температуру вдень було зафіксовано на позначці 7,6° вище нуля в 1990 році, найнижчу - вночі на позначці 30,4° градусів морозу у 1929 році.

У вівторок, 7 лютого, у східній частині України - без суттєвих опадів, на решті території сніг, на Закарпатті з дощем, вдень у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській областях місцями сильний сніг, у південних та центральних областях місцями хуртовини.

На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с, у південній частині, більшості центральних та східних областей місцями пориви 15-20 м/с.

Зниження температури вночі до 13-18°, вдень до 9-14° морозу; у Сумській, Харківській, Луганській областях, вночі до 19-24°, вдень до 13-17° морозу; в південних областях і Прикарпатті вночі до 7-12°, вдень до 3-8° морозу. На Закарпатті вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві 7 лютого очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 10-12° морозу.