Події

15:29 05.02.2017

В аваріях за минулу добу загинуло 9 осіб - Нацполіція

За минулу добу в аваріях на автомобільних дорогах України загинули 9 осіб, ще 60 – травмовані, повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Крім того, в п'яти областях рівень аварійності залишається критичним – в Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях рівень аварійності зріс більше ніж на 50%.

Високий рівень аварійності залишається у Львівській, Чернівецькій, Полтавській, Херсонській, Харківській та Луганській областях.

ВАЖЛИВЕ

Підтопленими на Закарпатті залишаються понад 75 гектарів

В'їзд до Києва великогабаритного транспорту обмежено

Сили АТО за минулу добу були обстріляні 94 рази, п'ять військових поранені

Відновлення лінії енергопостачання Авдіївки завершено – доповідь Зубка президенту

На початку тижня на сході України значно похолодає і припиняться снігопади - Гідрометцентр

ОСТАННЄ

З Авдіївки евакуювали 290 людей

Клімкін: РФ не демонструє готовності виправити те, що вона накоїла, сенсу в пом'якшення санкцій немає

ЄС планує продовжити санкції проти осіб, підозрюваних у дестабілізації ситуації в Україні

Двоє українських військових отримали поранення в суботу в Авдіївці, загиблих немає – Мотузяник

В Авдіївці в суботу було пошкоджено 22 будинки і 2 автомобілі - Мотузяник

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Метры.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА