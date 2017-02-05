В аваріях за минулу добу загинуло 9 осіб - Нацполіція

За минулу добу в аваріях на автомобільних дорогах України загинули 9 осіб, ще 60 – травмовані, повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Крім того, в п'яти областях рівень аварійності залишається критичним – в Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях рівень аварійності зріс більше ніж на 50%.

Високий рівень аварійності залишається у Львівській, Чернівецькій, Полтавській, Херсонській, Харківській та Луганській областях.