ЄС планує продовжити санкції проти осіб, підозрюваних у дестабілізації ситуації в Україні

Європейський Союз планує продовжити дію персональних санкцій проти понад 100 громадян Росії і України, підозрюваних у дестабілізації ситуації в Україні, повідомляє Bloomberg з посиланням на чотирьох анонімних представників ЄС.

Як повідомляється, санкції можуть продовжити ще на півроку в середині березня 2017 року, коли закінчується термін попереднього його продовження у вересні 2016 року.

Крім інших, продовження санкцій торкнеться Аркадія Ротенберга, соратника Володимира Путіна і співвласника СМП Банку і Юрія Ковальчука, найбільшого акціонера банку "Росія".