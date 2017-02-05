Події

15:30 05.02.2017

ЄС планує продовжити санкції проти осіб, підозрюваних у дестабілізації ситуації в Україні

Європейський Союз планує продовжити дію персональних санкцій проти понад 100 громадян Росії і України, підозрюваних у дестабілізації ситуації в Україні, повідомляє Bloomberg з посиланням на чотирьох анонімних представників ЄС.

Як повідомляється, санкції можуть продовжити ще на півроку в середині березня 2017 року, коли закінчується термін попереднього його продовження у вересні 2016 року.

Крім інших, продовження санкцій торкнеться Аркадія Ротенберга, соратника Володимира Путіна і співвласника СМП Банку і Юрія Ковальчука, найбільшого акціонера банку "Росія".

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