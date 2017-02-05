Події

16:39 05.02.2017

Відновлення лінії енергопостачання Авдіївки завершено – доповідь Зубка президенту

У м. Авдіївка Донецької області завершено відновлення лінії електропостачання, пошкодженої внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань, повідомляє прес-секретар українського президента Святослав Цеголко з посиланням на віце-прем'єра, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка.

"Ремонтні бригади нарешті завершили роботи з відновлення лінії електропостачання до Авдіївки, - про це президентові повідомив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. Українські електрики разом із піротехніками ДСНС тільки що повернулися з місця ремонту. Почався наступний етап - підключення до трансформаторних підстанцій", - написав С.Цеголко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у неділю.

За даними ДСНС, станом на 12:00 5 лютого в Авдіївці забезпечено мінімальну температуру теплоносія в тепломережі, в квартирах підтримується температура повітря 18-20 градусів тепла, але залишалося відсутнім електропостачання.

Для подання питної води з питного резервуара на насосній станції з 1 лютого було запущено генератор потужністю 200 кВт, а також додатково організовано підвезення питної води населенню. Крім того, було залучено 24 електрогенератори (з них 7 перебуває в резерві) для соціально значущих об'єктів: будинку престарілих, центральної міської лікарні, залізничної лікарні, казначейства, міськадміністрації, "Укртелекому", каналізаційно-насосної станції, наметового містечка, відділку поліції та інших.

Для проведення робіт із розмінування та подальшого ремонту високовольтних ліній було залучено 2 піротехнічні групи в кількості 7 осіб та 2 одиниць техніки, працівників РЕМ у кількості 13 осіб і 3 одиниць техніки, а також 30 людей особового складу та 1 одиницю техніки від Донецького облуправління ДСНС.

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