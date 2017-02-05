Клімкін: РФ не демонструє готовності виправити те, що вона накоїла, сенсу в пом'якшення санкцій немає

Зняття санкцій проти РФ не має сенсу, оскільки вона не демонструє готовності і бажання визнавати свої злочини і виправляти їх наслідки, заявляє міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю австрійському журналу "Профіль", переклад якого опубліковано на сторінці МЗС України у соцмережі Facebook в неділю.

"Я не бачу сенсу", - сказав П.Клімкін у відповідь на запитання, чи має сенс запропоноване австрійським міністром закордонних справ Себастьяном Курцем покрокове зняття санкцій із РФ.

"Росія наполягає на тому, що вона не є стороною конфлікту, не демонструє жодного каяття чи готовності виправити те, що вона накоїла. Тобто ми хочемо підсолодити Росії те, про що вона навіть не хоче слухати... Санкції є єдиною межею між добром і злом, миром і війною, яку в цій ситуації провів Євросоюз. Немає санкцій - немає і різниці між добром і злом, можна робити все, що побажаєш", - пояснив він.

За словами глави МЗС, правильно було б змусити злочинця повернутися до основ міжнародного права і виправити наслідки своїх злочинів. "Лише потім можна було б міркувати про пом'якшення покарання", - наголосив П.Клімкін.

На запитання, що має, на його думку, робити РФ в цій ситуації, міністр сказав: "Зовсім просто. Вивести з Донбасу свої війська - незалежно від того, у "відпустці" вони чи ні, повернути Україні контроль над українською кордоном, деокупувати Крим. Це для початку".