Сили АТО за минулу добу були обстріляні 94 рази, п'ять військових поранені

За минулу добу бойовики 94 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook у понеділок уранці.

"П'ять наших військових поранені, один травмований", - йдеться в повідомленні.

На маріупольському напрямку з артилерії 152 і 122 мм обстріляно Бердянське, Лебединське і Талаківку. З мінометів - Троїцьке, Красногорівку, Павлопіль, Мар’їнку, Водяне, Широкине та Гнутове. Під вогонь гранатометів і стрілецької зброї потрапила Красногорівка, Мар’їнка, Лебединське, Новотроїцьке. Снайпери обстрілювали Гнутове та Павлопіль. БМП і танк - Широкине та Красногорівку.

На луганському напрямку загарбники з мінометів обстріляли Катеринівку, Попасну, Новозванівку. З гранатометів і стрілецької зброї - Кримське, Новоолександрівку, Троїцьке. По Кримському і Жовтому вогонь вели снайпери противника.

На донецькому напрямку бойовики з танків, 120 і 82 мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї неодноразово вели вогонь по українських позиціях у районі Пісків, Авдіївки, Кам'янки, Зайцевого, Опитного, Новгородського, Залізного та Луганського. По Невельському вів вогонь снайпер, а по Луганському - БМП противника.