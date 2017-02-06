Події

18:47 06.02.2017

Прокуратура затримала на хабарі чиновника департаменту земельних ресурсів КМДА

Слідчі прокуратури Києва спільно з співробітниками СБУ викрили на отриманні 40 тис. грн хабара посадову особу відділу Департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомила в понеділок прес-служба прокуратури м. Києва, зазначені грошові кошти чиновник отримав в два етапи від директора підприємства за вирішення питання про укладення договору оренди земельної ділянки між підприємством та Київською міською радою", - зазначено в повідомленні.

Відомості про скоєне правопорушення внесено до ЄРДР за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою).

"Зараз зловмисниці готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу", - зазначено в повідомленні.

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