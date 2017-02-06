В Авдіївці відновлено водопостачання та електроенергію

У м. Авдіївка Донецької області станом на 16:З0 понеділка відновлено водопостачання для жителів міста, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Також за інформацією прес-служби ДСНС, усі будиннки Авдіївки підключені до централізованого електропостачання.

Відновлено роботу загальноосвітніх шкіл і дитячих садів.

Натомість усе ще відсутнє електропостачання в 5 населених пунктах Ясинуватського району (с. Тоненьке, с. Північне, с. Веселе, с. Водяне, с. Кам'янка), розташовані поблизу Авдіївки. До відновних робіт залучено бригади енергетиків, повідомили в ДСНС.

Раніше в понеділок Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ повідомила, що 6 лютого відновила роботу Донецька фільтрувальна станція.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб повідомляло, що подача води з Донецької фільтрувальної станції може бути відновлена у понеділок увечері.