"Укрзалізниця" називає "дезінформацією" заяви учасників акції "Блокада Донбасу" про перевезення зброї в її вагонах

Поширена в ЗМІ і соцмережах інформація про виявлення представниками "Блокади Донбасу" зброї, боєприпасів у вагонах поїзда під будматеріалами і про нібито коментарі цього факту начальником залізничної станції Бахмут є наклепом і вигадкою, заявляє ПАТ "Укрзалізниця".

Згідно з прес-релізом, правоохоронні органи не зафіксували жодного факту перевезення озброєння і боєприпасів залізничним транспортом через лінію розмежування. Крім того, начальник станції Бахмут не надавав зазначеної інформації народним депутатам України та учасникам блокади.

"Своїми діями блокувальники на чолі з кількома народними депутатами завдають залізничній галузі матеріальної шкоди, фінансових втрат та репутаційних ризиків. Поки що залишається заблокованим рух тепловоза і 57 порожніх вантажних вагонів на перегоні Шипилове – Світланове (з 25 січня) і маневрового тепловоза на одному з шляхів перегону Курдюмівка – Бахмут-2 (з 2 лютого)", - зазначає відомство.

За його даними, кожен день простою залізничної техніки завдає залізничній галузі збитків через споживання паливно-мастильних матеріалів і припинення процесу перевезень, який на сьогодні вже досяг 8,4 млн грн.

"Укрзалізниця" закликає сприяти розблокуванню руху поїздів на двох перегонах на Донбасі і відшкодуванню збитків винними особами.

"Укрзалізниця" нагадує, що перевезення вантажів через лінію розмежування залізничним транспортом здійснюються згідно з тимчасовим порядком контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів і вантажів (товарів) через лінію зіткнення в Луганській і Донецькій областях, затверджених наказом керівника АТО на території Луганської і Донецької областей.

Рішення щодо отримання дозволу перетину, переміщення вантажів через лінію розмежування перевіряється координаційним центром – це колегіальний орган, до складу якого входять представники Державної фіскальної служби, Державної прикордонної служби України, Збройних сил України, Національної поліції і СБУ. Регіональний філіал "Донецька залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" на виконання протокольного рішення Кабінету міністрів України забезпечує вантаження і перевезення енергетичного вугілля на адресу енергогенеруючих компаній України.