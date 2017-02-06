Мінагропрод ініціює виключення ДПЗКУ з переліку об'єктів на приватизацію у 2017 р.

ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" підтримує ініціативу Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо виключення корпорації зі списку об'єктів на приватизацію в 2017 році.

"Це питання дійсно заплановано до розгляду урядом і зараз узгоджується з усіма зацікавленими відомствами. Але хочу зазначити, що зараз ми говоримо про відтермінування приватизації, а не про повне її скасування", - процитовано в повідомленні слова в. о. голови правління ДПЗКУ Олександра Григоровича.

За його словами, таке відтермінування надасть можливість ДПЗКУ успішно реалізувати в найближчі два роки заплановані та попередньо узгоджені з китайською стороною інфраструктурні проекти, що в подальшому суттєво збільшить вартість компанії і створить максимально сприятливі умови для продажу держкорпорації на відкритому конкурсі.

При цьому глава ДПЗКУ зазначив, що зараз не йдеться про повне блокування фінансування з боку китайської корпорації ССЕС та Ексімбанку.

"Рішення Фонду держмайна щодо приватизації ДПЗКУ дійсно негативно вплинуло на процес співпраці з китайськими партнерами, зокрема, позначилося на призупиненні узгодження інфраструктурних проектів Ексімбанком Китаю. Але ми очікуємо, що за умови виключення корпорації зі списків на приватизацію цього року спільна робота за проектами відновиться, і вони будуть реалізовані в запланований термін", - додав О. Григорович.

Як повідомлялося, за результатами переговорів у грудні минулого року, ДПЗКУ повідомила про узгодження з китайським партнером - компанією ССЕС низки інвестиційних та бізнес-проектів, реалізація яких запланована вже цього року, а саме: створення власного вагонного парку, реконструкція Миколаївського портового елеватора, а також налагодження поставок з КНР засобів захисту рослин тощо.

ДПЗКУ створено урядом України в серпні 2010 року. До її складу входить розгалужена мережа філій - лінійні та портові елеватори, млини, комбікормові і круп'яні заводи. Сумарно 53 підрозділи-філії ДПЗКУ можуть зберігати 3,75 млн тонн зернових. Зокрема сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів становлять близько 2,5 млн тонн зернових вантажів на рік.

Держкорпорація у 2012 році домовилася з Експортно-імпортним банком Китаю про надання кредиту $1,5 млрд, кошти якого планувалося використати на закупівлю зерна для їх експорту за торговельними угодами з КНР. Оператором з китайської сторони за даним контрактом, розрахованим на 15 років, виступила Китайська національна корпорація машинної промисловості і генеральних підрядів (ССЕС). Передбачалося, що надалі китайська сторона виділить ще $1,5 млрд на проекти зрошення та розвитку зернової логістики.