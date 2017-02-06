Події

21:00 06.02.2017

МЗС України зажадало від МЗС РФ припинити збройні провокації у виключній морській економічній зоні країни після обстрілу Ан-26

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест МЗС Російській Федерації у зв'язку з черговою провокацією з боку РФ – обстрілом 1 лютого транспортного літака Ан-26 Військово-морських сил Збройних сил України, що здійснював тренувальний політ поблизу Одеського газового родовища у виключній (морській) економічній зоні України.

"Російській стороні висловлено категоричну вимогу припинити міжнародно-протиправні дії проти державного суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема збройні провокації у виключній (морській) економічній зоні України, які тягнуть за собою міжнародно-правову відповідальність винних у їх скоєнні осіб, розслідувати цей інцидент і покарати винних", - йдеться в повідомленні прес-служби українського зовнішньополітичного відомства, оприлюдненому в понеділок.

Як повідомлялося, 1 лютого міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що транспортний літак Ан-26 ВМС ЗСУ був обстріляний зі стрілецької зброї в районі Одеського газового родовища з раніше захоплених Російською Федерацією бурових вишок, екіпаж не постраждав, на літаку – пошкодження від кулі.

"1 лютого під час здійснення тренувального польоту у виключній (морській) економічній зоні України, в районі Одеського газового родовища з раніше захоплених Російською Федерацією бурових вишок зі стрілецької зброї було обстріляно транспортний літак Військово-Морських сил Збройних сил України Ан-26. У результаті обстрілу літаку було завдано пошкодження. Екіпаж літака при цьому не постраждав, Ан-26 продовжив виконання польотного завдання", - написав він на сторінці в Facebooк.

За даними С. Полторака, екіпаж виявив і зафіксував роботу радіолокаційної станції РФ в активному режимі, що зазвичай використовується для наведення ракет систем протиповітряної оборони. Після повернення літака на аеродром при зовнішньому огляді виявлено 3-см кульовий отвір - наслідки обстрілу повітряного судна зі стрілецької зброї, вказав міністр.

У свою чергу, прес-секретар президента України Святослав Цеголко повідомив, що про події обстрілі літака С. Полторак доповів главі держави Петру Порошенку. "Сьогодні під час тренувального польоту в морській економічній зоні України був обстріляний український транспортний літак. Про це доповів президенту міністр оборони Степан Полторак. Це сталося в районі Одеського газового родовища із раніше захоплених Росією бурових вишок. Екіпаж не постраждав", - написав він на сторінці в Facebook.

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