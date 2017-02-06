Події

21:01 06.02.2017

Прокурор у справі Януковича: Усі апеляційні скарги захисники подають для затягування процесу

Прокурор у справі екс-президента України Віктора Януковича Руслан Кравченко позитивно оцінив рішення Апеляційного суду Києва про відмову в розгляді апеляційної скарги захисників В. Януковича рішення слідчого судді Печерського райсуду столиці про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента.

Як повідомляє в понеділок прес-служба Генпрокуратури України, Р. Кравченко зазначив, що Апеляційний суд Києва "прийняв правильне і законне рішення про відмову навіть у розгляді апеляційної скарги захисників Януковича рішення слідчого судді Печерського районного суду міста Києва про дозвіл на здійснення В. Януковича, оскільки це рішення Печерського районного суду про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування не оскаржується у відповідності з вимогами КПК України".

На переконання прокурора, "всі ці апеляційні скарги захисники подають виключно з метою затягування процесу".

Раніше в понеділок адвокати екс-президента України Віктора Януковича заявили, що звернуться до Європейського суду з прав людини у справі про його заочне засудження після відмови Апеляційного суду Києва розглядати скаргу захисту В. Януковича на рішення суду першої інстанції, яким було дано дозвіл на спеціальне (заочне) розслідування відносно побіжного екс-президента.

"Захист сьогодні отримав безперечні підстави для невідкладного звернення до ЄСПЛ у справі про державну зраду. Сьогоднішній безпрецедентний факт відмови Апеляційного суду розпочати розгляд скарги захисту на рішення Печерського районного суду в спеціальному (заочному) розслідуванні є для цього достатнім доказом", - зазначив адвокат В. Януковича Віталій Сердюк.

Він також додав, що це рішення Апеляційного суду Києва буде покладено як основний доказ "політичного тиску на судову систему в Україні" у цій справі.

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