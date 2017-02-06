Експорт цукру з України в 2016/2017МH може зрости в 4,4 рази

Національна асоціація виробників цукру "Укрцукор" прогнозує експорт цукру з України в 2016/2017 маркетинговому році (МР, вересень-серпень) у 500 тис. тонн, що в 4,4 раза більше, ніж роком раніше.

"За 2016/2017 МР українські цукровари вже поставили на зовнішні ринки 409,7 тис. тонн цукру, тому дуже ймовірно, що за цей маркетинговий рік буде експортовано понад 500 тис. тонн солодкого піску", - процитовано в повідомленні асоціації керівник аналітичного відділу "Укрцукор" Руслана Бутила.

За січень 2017 року українські виробники експортували 65,15 тис. тонн цукру на $32,6 млн, що вдвічі менше показника за грудень 2016 р.

Великі відвантаження здійснювалися до Туреччини - 12,887 тис. тонн; на Шрі-Ланку - 12,9 тис. тонн; М'янми - 5,6 тис. тонн; Швейцарії - 4,3 тис. тонн; Ізраїль - 4,3 тис. тонн та інші країни.

За словами Р. Бутила, оптово-відпускні ціни за січень 2017 року зросли в середньому на 5,5% і зараз коливаються в межах 14,10-14,50 грн/кг. Така ситуація перш за все обумовлена зростанням цін на світовому ринку, оскільки за цей період ціни на цукор на Лондонській біржі зросли майже на 4%, а на цукор-сирець з тростини на Нью-Йоркській - на 6%.

За оцінками асоціації, потреба внутрішнього ринку України на 2017 рік становить близько 1,54 млн тонн цукру, водночас вже вироблено 2 млн тонн солодкого піску. Загалом у поточному сезоні працювали 42 цукрових заводи, які переробили 13,66 млн тонн цукрових буряків.

Як повідомлялося з посиланням на дані асоціації "Укрцукор", Україна у 2015/2016 МР збільшила експорт цукру майже на 3%, до 113 тис. тонн.