Події

21:08 06.02.2017

На Донбасі бойові дії припинилися, за добу порушувалося перемир'я близько 1300 разів

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала приблизно 1300 порушень режиму припинення вогню поблизу Донецька за минулу добу.

"СММ документувала деяке збільшення порушень режиму перемир'я в районі Авдіївки та Ясинуватої, бої пошкодили інфраструктуру, необхідну для життя населення. Зараз бойові дії дещо призупинилися, за останні 24 години ми реєструємо близько 1300 порушень перемир'я поблизу Донецька", - сказав на прес-конференції перший заступник СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.

Він додав, що "31 січня ми зафіксували 6000 вибухів, 6000 разів було використано озброєння, яке не повинно бути використано. В останні години ця цифра впала до 400".

За його словами, СММ ОБСЄ, Спільний центр із контролю і координації, Збройні сили України та самопроголошена "ДНР" змогли досягти того, що за останні 6 днів електропостачання на Донецькій фільтрувальній станції було відновлено.

"Фільтрувальна станція вже качає воду, а за день до цього жителі Авдіївки отримали світло у своїх будинках", - сказав він.

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