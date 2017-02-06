У МЗС перевіряють інформацію про нібито неправомірні дії консула України в Йорданії

У Департаменті консульської служби МЗС України повідомляють, що перевіряють оприлюднені у низці ЗМІ факти про нібито неправомірні дії з боку консула України в Йорданії при оформленні візи громадянину Йорданії МЗС.

"У зв'язку з появою 6 лютого 2017 в ЗМІ інформації про нібито неправомірні дії з боку консула України в Йорданії в питанні оформлення візи громадянину Йорданії МЗС України проводить ретельну перевірку оприлюднених фактів. Результати перевірки не забаряться і будуть публічними", - йдеться в повідомленні, опублікованному на сторінці у Facebook Департаменту консульської служби МЗС України.