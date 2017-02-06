Події

21:11 06.02.2017

У МЗС перевіряють інформацію про нібито неправомірні дії консула України в Йорданії

У Департаменті консульської служби МЗС України повідомляють, що перевіряють оприлюднені у низці ЗМІ факти про нібито неправомірні дії з боку консула України в Йорданії при оформленні візи громадянину Йорданії МЗС.

"У зв'язку з появою 6 лютого 2017 в ЗМІ інформації про нібито неправомірні дії з боку консула України в Йорданії в питанні оформлення візи громадянину Йорданії МЗС України проводить ретельну перевірку оприлюднених фактів. Результати перевірки не забаряться і будуть публічними", - йдеться в повідомленні, опублікованному на сторінці у Facebook Департаменту консульської служби МЗС України.

ВАЖЛИВЕ

Генпрокуратура проводить обшук в будівлі, де розташована приймальня нардепа Мосійчука

Парубій пообіцяв на цій сесії Ради оновити склад ЦВК

В Україні через негоду обмежено рух автодорогами у чотирьох областях

Азербайджан і Україна ввели заборону на ввезення товарів з Карабаху і Донбасу без ліцензії Баку і Києва

За минулу добу бойовики 78 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців, один поранений

ОСТАННЄ

Рейсовий автобус з пасажирами зірвався з 15-метрового обриву, три людини постраждали

Лібералізація ввезення старих авто спричинила значне звуження сегмента нових "бюджетних" авто

Ремонтні роботи на Донецькій фільтрувальній станції тривають – ОБСЄ

На Донбасі бойові дії припинилися, за добу порушувалося перемир'я близько 1300 разів

Експорт цукру з України в 2016/2017МH може зрости в 4,4 рази

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
вакансии в днепродзержинске
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА