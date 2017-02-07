За минулу добу бойовики 78 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців, один поранений

За минулу добу бойовики 78 разів відкривали вогонь з заборонених Мінськими домовленостями видів озброєння, одного українського військового поранило, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook у вівторок вранці.

"Загалом зафіксовано 78 обстрілів. Одного нашого військового поранило", – йдеться в повідомленні.

За минулу добу наші позиції в районі Авдіївки були обстріляні з 152-мм артилерії, танків, 120 і 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, на Донецькому напрямку під обстріл мінометів потрапили Троїцьке, Верхньоторецьке, Кам'янка, Луганське, Опитне і Зайцеве.

На Маріупольському напрямку з 122-мм артилерії, гранатометів і мінометів різних калібрів бойовиків обстріляли Богданівку, Новогригорівку, Лебединське, Водяне, Гнутове, Широкине і Мар'їнку. Широкино обстрілював танк, Мар'їнку - БМП, а Новотроїцьке - великокаліберні кулемети.

На Луганському напрямку Кримське неодноразово обстрілювала 122-мм артилерія бойовиків. Міномети і гранатомети "працювали" по Жовтому і Кримському. Новозванівку обстрілював танк.