Азербайджан і Україна ввели заборону на ввезення товарів з Карабаху і Донбасу без ліцензії Баку і Києва

Україна і Азербайджан домовилися не пропускати товари, вироблені на непідконтрольних Баку і Києву територіях, без схвалення офіційної влади, заявив агентству "Інтерфакс-Азербайджан" посол України в Азербайджані Олександр Міщенко.

"Під час візиту президента Петра Порошенка в Баку глави двох держав дали доручення керівникам митних структур України та Азербайджану зустрітися і обговорити питання пропуску товарів, що надходять з окупованих територій двох країн. Голови митних структур зустрілися і напрацювали механізм, відповідно до якого товари з цих територій можуть поставлятися у разі ліцензування центральною владою - Києвом і Баку", - сказав О. Міщенко.

За словами дипломата, товари, вироблені в Нагірному Карабасі, можуть перетнути кордон України лише за схвалення Баку. Аналогічну схему застосовує Азербайджан щодо товарів, які надходять з Донбасу. "Наприклад, маркування на шампанському. Якщо там написано Україна, Артемівський завод (Донбас), значить все нормально. А якщо якась Новоросія або ще щось в цьому дусі, то природно Азербайджан не буде їх приймати. Такий підхід застосовується і до товарів з Нагірного Карабаху", - зазначив О. Міщенко.

"Правила і циркуляри почали діяти одразу ж, як президенти дали доручення. Тут не треба підписувати якісь міждержавні угоди. Відповідний документ був підписаний главами митних структур", - додав посол.