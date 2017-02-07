В Україні через негоду обмежено рух автодорогами у чотирьох областях

В Україні у зв'язку з різким погіршенням погодних умов вводиться тимчасове обмеження руху великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту автодорогами Київської, Черкаської, Закарпатської та Хмельницької області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Зокрема, як повідомляє прес-служба ДСНС, у Київській області у вівторок з 7:00 до 10:00 введено обмеження руху у м. Київ для великовагових транспортних засобів для запобігання виникненню аварійних ситуацій. Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

У Черкаській області в понеділок, 6 лютого, з 10:30 введено тимчасове обмеження руху великогабаритного та великовагового транспорту на автомобільних дорогах області загального користування: М-05 Київ – Одеса (км 143 + 028 – км 274 + 360); Н-01 Київ – Знам'янка (км 123 + 850 – км 241 + 622); 08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя (через р. Кременчук) (км 81+300 – км 169+117)

У Закарпатській області у зв'язку з переливом води через дорожнє покриття тимчасово перекрито рух на дорозі місцевого значення О-071207 Ужгород - Демичі, км 18+000 ділянку дороги 150-200 метрів через річку Латориця. Встановлені дорожні знаки з напрямком руху об'їзду.

У Хмельницькій області введено обмеження руху великовантажного транспорту і автобусів автодорогами місцевого значення.