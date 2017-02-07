Ремонтні роботи на Донецькій фільтрувальній станції тривають – ОБСЄ

На Донецькій фільтрувальній станції тривають ремонтні роботи, повідомляє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

"СММ ОБСЄ повернулася на Донецьку фільтрувальну станцію. Ремонтні роботи тривають. Припинення вогню має тривати", - сказано в повідомленні СММ ОБСЄ на сторінці в мікроблозі Твіттер у вівторок.

Раніше Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ повідомила, що 6 лютого відновила роботу Донецька фільтрувальна станція.

Увечері 6 лютого було відновлено водопостачання для жителів м. Авдіївка Донецької області.