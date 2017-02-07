Лібералізація ввезення старих авто спричинила значне звуження сегмента нових "бюджетних" авто

Дія в Україні з серпня 2016 року пільгового ввезення старих автомобілів за зниженими ставками акцизу негативно вплинула на ринок нових легкових автомобілів, зокрема, незважаючи на загальний приріст ринку нових авто на 39%, сегмент "бюджетних" автомобілів (вартістю $10-20 тис.) продемонстрував скорочення частки з 31% у 2015 році до 25% за підсумками 2016 року, повідомив директор інформаційно-аналітичної групи Auto-Consulting Олег Омельницький.

"Дуже показовий вплив ухваленого закону на ринок нових автомобілів. З серпня почав діяти пільговий ввіз, і до кінця року постачання цих авто досягли 15 тис. од. за загального ввезення старих автомобілів 19 тис. од. А на ринку нових авто на тлі активізації імпорту уживаних авто відзначено зниження частки бюджетних авто на 6 п. п. Більше того, в грудні-2016 – січні-2017 року частка цього сегмента наблизилася до 20%", - сказав він під час дискусії про перспективи розвитку авторинку України в рамках церемонії "Автомобіль року в Україні 2017" в понеділок увечері.

Він уточнив, що приріст ринку старих авто в 2016 році становив 112%, тоді як ринок перепродажу зріс на 12%, нових авто – на 39%.

"Грубо кажучи, на ринку нових автомобілів було продано 15 тис. автомобілів, а це близько 20% ринку нових автомобілів", - наголосив О. Омельницький.

Розповідаючи про вплив на ринок нових автомобілі законопроекту про лібералізацію тимчасового ввезення автомобілів старше семи років на іноземній реєстрації, експерти дещо розійшлися в думках.

За оцінкою керівника автомобільного напряму "Віді Груп" Артема Ткаченка, така лібералізація більшою мірою позначиться на переділі ринку старих авто, тобто ринок внутрішніх перепродажів буде схильний до більш сильного цінового тиску з боку авто з пробігом, і саме там будуть "цінові війни".

"На сегменти нових авто середнього і тим більше люкс-класів він ніякого впливу не матиме", - вважає він

Водночас генеральний директор ТОВ "Єврокар" Марина Яковлєва вважає його вплив на ринок нових авто досить значний.

"Покупці, купуючи новий автомобіль, припускають певну вторинну вартість. Але якщо ми лібералізуємо ринок вживаних авто, то вторинна вартість нового авто одразу знижується, і покупці відчувають негативний фідбек. І чому певна категорія покупців може не платити податки і користуватися тимчасово ввезеними авто, витрачаючи мінімум на його утриманя, тоді як громадяни, які заплатили всі податки (при купівлі нового авто – ІФ) фактично отримують "ляпаса" від держави, що має захищати лояльних громадян. Сьогодні тимчасове ввезення авто – це схема, і питання, на чию користь буде вирішена проблема", - наголосила вона.

Експерти ринку зійшлися на думці, що проблема тимчасового ввезення автомобілів стосується, максимум, 15-30 тис. осіб на рік, але ніяк не 1,5 млн, про які говорять депутати і чиновники.

"Статистика щодо авто із тимчасовим ввезенням просто відсутня, і та цифра, якою оперують депутати - 1,5 млн - не відповідає дійсності в рази або десятки разів. Насправді ця проблема хвилює небагато людей, але за рахунок акцій протесту і перекриття доріг створюється ілюзія, що проблема має масовий характер", - зазначає О. Омельницький.

Як повідомлялося, з серпня 2016 року в Україні терміном на три роки дозволено ввезення старих авто (не старше 2010 року випуску) за значно зниженими ставками акцизу, при цьому ввезти можна лише одне авто на рік (за авто з країни, визнаної агресором/окупантом), яке можна перепродати через рік.

Крім того, низка народних депутатів зареєстрували у ВР законопроект, згідно з яким пропонується дозволити тимчасове ввезення транспортних засобів старше семи років на іноземній реєстрації на рік (сьогодні – 5-10 днів) за умови сплати частини митних платежів.

З вимогою ухвалення цього законопроекту активісти наприкінці січня перекривали в'їзд у Київ на кількох трасах.

Після акцій Міністерство фінансів України повідомило про намір вивчити конфліктну ситуацію з тимчасовим ввезенням автомобілів до країни і проведенні експертизи законопроекту.