Події

10:29 07.02.2017

Рейсовий автобус з пасажирами зірвався з 15-метрового обриву, три людини постраждали

У вівторок близько 6.30 в с. Кваси Рахівський район (Закарпатська обл.) зірвався у прірву "Еталон", що виконував рейс "Ясіня – Ужгород" з 11 пасажирами, унаслідок чого травми легкого ступеня тяжкості отримали три людини

Як повідомляється на сайті Закарпатської облдержадміністрації, за попередніми даними, водій, перевищивши швидкість, не вписався в поворіт біля кафе "Лісова пісня". У результаті автобус з'їхав на узбіччя і перекинувся на бік.

"Висота обриву над Тисою в цьому місці становить понад 15 метрів. Автобус скотився вниз чотири метри і уперся в два дерева, це фактично і врятувало пасажирів", - повідомив керівник Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

На місце виїхав голова Рахівської районної держадміністрації, кілька бригад "швидкої допомоги" і рятувальники.

"На момент аварії в "Еталоні" було 11 пасажирів, троє з них (дві жінки і молодий хлопець) дістали легкі травми. Медична допомога знадобилася і водієві, хоча жодних травм у нього не виявили (чоловіку стало погано в результаті шоку). Зараз рятувальники витягають автобус з обриву", - йдеться в інформації.

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