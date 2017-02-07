Парубій пообіцяв на цій сесії Ради оновити склад ЦВК
Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що найближчим часом парламент проголосує за оновлений склад Центральної виборчої комісії (ЦВК).
"Я переконаний, що нам важливо оновить склад ЦВК... І найближчим часом ми це питання розглянемо і вирішимо, - сказав А. Парубій, відкриваючи 6-ю сесію Верховної Ради VIII скликання у вівторок.
Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект постанови про призначення членами ЦВК 11 осіб. Відповідний документ №4790 опубліковано на парламентському порталі 3 липня 2016 року. Він також вніс проект постанови про звільнення 12 членів ЦВК, зокрема й його голову Михайла Охендовського. Лідер фракції "Блок Петра Порошенко" Ігор Гринів заявив, що в парламенті наразі не знайдено консенсусу щодо обрання нового складу ЦВК.
3 жовтня 2016 року А. Парубій повідомив про намір звернутися до президента П. Порошенка з пропозицією повторно внести подання про призначення членів Центральної виборчої комісії.
25 листопада спікер парламенту заявив, що президент готовий у разі необхідності змінити запропонованих кандидатів до нового складу ЦВК. "Тривають консультації. Буквально позавчора я в черговий раз з цього приводу мав розмову з президентом. Ми з ним узгодили певні позиції. Президент готовий іти на дискусію, готовий йти на заміну того чи іншого кандидата з переліку, який є, для того щоб Верховна Рада позитивно проголосувала", – сказав А. Парубій в ефірі "Радіо Свобода" у четвер увечері.
Як відомо, у 12 з 15 членів ЦВК семирічний термін повноважень закінчився 1 червня 2014 року, але вони продовжують виконувати свої обов'язки на підставі змін до закону України "Про Центральну виборчу комісію", що були внесені в березні 2014 року з метою забезпечення безперервності виборчого процесу під час президентської виборчої кампанії.
Відповідно до Конституції України Верховна Рада призначає і звільняє членів Центральної виборчої комісії за поданням президента.