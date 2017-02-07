Події

11:23 07.02.2017

Генпрокуратура проводить обшук в будівлі, де розташована приймальня нардепа Мосійчука

Генеральна прокуратура України проводить обшуки в будівлі, де розташована приймальня народного депутата з фракції Радикальної партії Олега Ляшка Ігоря Мосійчука, але слідчі дії не мають відношення до діяльності нардепа, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Генпрокуратурі.

"Обшуки, які проводяться головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України, не маютьжодного відношення до діяльності народного депутата І. Мосійчука", - повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Подробиці Л. Сарган пообіцяла повідомити пізніше.

Раніше у вівторок народний депутат з фракції Радикальної партії Андрій Лозовий на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив, що в приймальні нардепа Ігоря Мосійчука, яка офіційно зазначена на сайті паралмента, а також в будинку адвоката Андрія Мамалиги тривають обшуки.

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